Арбитраж Татарстана обязал экс-руководителя объединения автовокзалов РТ выплатить 30 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана признал необходимость привлечь к субсидиарной ответственности бывшего руководителя ЗАО «ХК «Республиканское объединение автовокзалов и автостанций» Марата Исламова. Теперь он должен выплатить 31 млн рублей.

Соответствующее решение арбитраж принял 20 июня, говорится в сообщении конкурсного управляющего холдинга.

Напомним, что «Республиканское объединение автовокзалов и автостанций» признано банкротом еще в 2014 году. «Реальное время» писало о деле вокруг продажи здания Южного автовокзала. Тогда конкурсного управляющего заподозрили в мошенничестве на 50 млн рублей.