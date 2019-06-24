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Арбитраж Татарстана обязал экс-руководителя объединения автовокзалов РТ выплатить 30 млн рублей

11:44, 24.06.2019
Арбитраж Татарстана обязал экс-руководителя объединения автовокзалов РТ выплатить 30 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана признал необходимость привлечь к субсидиарной ответственности бывшего руководителя ЗАО «ХК «Республиканское объединение автовокзалов и автостанций» Марата Исламова. Теперь он должен выплатить 31 млн рублей.

Соответствующее решение арбитраж принял 20 июня, говорится в сообщении конкурсного управляющего холдинга.

Напомним, что «Республиканское объединение автовокзалов и автостанций» признано банкротом еще в 2014 году. «Реальное время» писало о деле вокруг продажи здания Южного автовокзала. Тогда конкурсного управляющего заподозрили в мошенничестве на 50 млн рублей.

ОбществоБизнес Татарстан
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