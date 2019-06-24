AliExpress начинает сотрудничать с российским малым и средним бизнесом

Онлайн-платформа AliExpress запускает сотрудничество с российскими поставщиками, сообщает «Коммерсантъ».

К платформе смогут подключиться малый и средний бизнес, в том числе индивидуальные предприниматели. Сначала они смогут торговать только на российском рынке, позже географию планируют расширять. Участники рынка отмечают, что с помощью такого нововведения площадка укрепит позиции, но не уверены, что в России получится привлечь большое число поставщиков.

Напомним, ранее китайская торговая площадка AliExpress объявила о запуске в России онлайн-продажи автомобилей.

Первым партнером станет китайский бренд Chery, который разместит на площадке свой официальный магазин.

