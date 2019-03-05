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AliExpress запустит в России онлайн-продажу автомобилей

06:16, 05.03.2019
AliExpress запустит в России онлайн-продажу автомобилей
Фото: flickr.com

Китайская торговая площадка AliExpress объявила о запуске в России онлайн-продажи автомобилей.

Первым партнером станет китайский бренд Chery, который разместит на площадке свой официальный магазин. На нем будут представлены кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, а также комплектующие и аксессуары.

В будущем планируется расширение списка автомобильных брендов. Гендиректор AliExpress в России Лю Вей отметил, что сегодня значительный рост на интернет-площадке показывают в том числе товары для автомобилей и мотоциклов.

«Изучение спроса на крупные покупки станет логичным продолжением расширения нашего ассортимента премиальными и международными брендами», — цитирует его «Коммерсант».

Запуск онлайн-продажи автомобилей на AliExpress намечена на 28 марта.

Напомним, ранее соцсеть «ВКонтакте» запустила продажи товаров с AliExpress.

БизнесРозничная торговляТранспорт
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