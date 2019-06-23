Трамп отложил массовую высылку мигрантов после звонка Пелоси

Президент США Дональд Трамп отложил на 2 недели рейды против нелегальных мигрантов. Этому предшествовал звонок спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.

Как сообщает со ссылкой на источники CNN, Трамп и Пелоси беседовали порядка 12 минут примерно в 19:20. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир подтвердил факт телефонного разговора.

Телеканал отмечает, что Пелоси называла запланированные рейды «бессердечными и грубыми действиями, которые разорвут семьи». По ее мнению, Трамп не видит разницы между нарушением миграционного статуса и тяжким преступлением.

Ранее президент США объявил, что власти страны проведут масштабные рейды по выявлению нелегальных мигрантов с последующей высылкой. Президент дал представителям Республиканской и Демократической партий две недели на то, чтобы согласовать решение проблемы на южной границе США.