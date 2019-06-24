Кудрин ответил на слова Путин о «последнем экономисте 90-х»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал своеобразный ответ на слова президента РФ Владимира Путина, назвавшего его последним экономистом 90-х годов.

Бывший глава Минфина РФ выложил в Twitter свою фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым.

«Придрейфовал», — подписал снимок чиновник.

Таким образом он отреагировал на слова Путина с Прямой линии, ответившего на вопрос об экономистах 90-х: «Разве только Алексей Леонидович Кудрин, да и тот перековался и дрейфует в сторону Сергея Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить».