В МЧС Башкирии предупредили о резком усилении ветра

В ГУ МЧС по РБ сообщили, что днем 23 июня ожидаются грозы и резкое усиление ветра.

Его скорость может составить 15-20 м/с, говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям села закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Убрать лишние вещи со двора или балкона, закрыть окна. Машину в МЧС посоветовали поставить в гараж.

Пешеходам стоит избегать рекламных конструкций, деревьев и линий электропередач.