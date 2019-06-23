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В МЧС Башкирии предупредили о резком усилении ветра

15:14, 23.06.2019
В МЧС Башкирии предупредили о резком усилении ветра
Фото: pixabay.com

В ГУ МЧС по РБ сообщили, что днем 23 июня ожидаются грозы и резкое усиление ветра.

Его скорость может составить 15-20 м/с, говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям села закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Убрать лишние вещи со двора или балкона, закрыть окна. Машину в МЧС посоветовали поставить в гараж.

Пешеходам стоит избегать рекламных конструкций, деревьев и линий электропередач.

Общество Башкортостан
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