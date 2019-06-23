Татарстан и Нижегородская область вошли в топ-10 регионов с самой недоступной ипотекой

«Росбанк» подсчитал в каких регионах ипотека наиболее и наименее доступна. В десятку самых недоступных попали Татарстан и Нижегородская область.

По подсчетам аналитиков, в Татарстане на ежемесячный платеж по ипотеке у среднего жителя будет уходить 66% зарплаты. Если выделять только половину зарплаты, то этой суммы хватит на ежемесячный платеж за квартиру площадью около 30,3 кв.м, передает РБК.

В Нижегородской области дела обстоят еще хуже: там на платеж будет уходить 66,2% зарплаты. Ее половины хватит на 30,2 кв.м.

Самая недоступная ипотека — в Севастополе, там на ежемесячный платеж будет тратиться 80,4% зарплаты. В топ-3 также Приморский край и Москва.

Подчеркивается, что платеж по ипотеке рассчитывался для квартиры на 40 кв.м, при сроке кредита в 15 лет и первоначальным взносом в 20%.

В десятку регионов с самой доступной ипотекой не попал не один субъект из ПФО. Лидерами стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.