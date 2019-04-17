В Госдуме РФ предложили оборудовать каршеринговые машины камерами для идентификации личности

Каршеринговые автомобили в России могут оборудовать специальными камерами для идентификации личности водителя. Соответствующую инициативу предложил депутат Госдумы РФ Василий Власов.

По его словам, целью законопроекта является недопущение к управлению автомобиля лиц, лишенных прав. Парламентарий пояснил, что система каршеринга «страдает из-за недостатка правового регулирования».

«В подавляющем большинстве случаев бронирование автомобиля для каршеринга происходит через мобильное приложение… Это приводит к ситуациям, когда физлица либо без права управления транспортным средством, либо в состоянии алкогольного опьянения могут получить в пользование транспортное средство», — цитирует «РИА Новости» Власова.

Ранее сообщалось, что Москва стала вторым городом мира по числу каршеринговых авто.