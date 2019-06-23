Сегодня в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов встретится с главой Туркменистана

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретит делегацию Туркменистана во главе с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба президента РТ.

В казанском Кремле запланировано подписание нескольких соглашений, после чего Рустам Минниханов пригласит гостей на Сабантуй. Делегацию Туркменистана также ознакомят с презентацией ведущих предприятий Татарстана.

Напомним, ранее сообщалось, что во время визита в Казань президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова планируется подписание ряда соглашений по поставкам КАМАЗов. Кроме того, подготовлен меморандум о сотрудничестве университетов.

