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В воскресенье в Татарстане ожидается гроза, град и до +33°С

05:39, 23.06.2019
В воскресенье в Татарстане ожидается гроза, град и до +33°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 23 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, местами возможны дождь, гроза и даже град.

Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозе шквалистые усиления до 17-22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем воздух прогреется до 28-33 градусов жары. В Казани столбик термометра покажет от +30°С до +33°С. В Набережных Челнах прогнозируется от +29°С до +31°С.

Общество Татарстан
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