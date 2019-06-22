Российские туроператоры начнут возвращать деньги за туры, купленные в Грузию

Российские туристические операторы будут возвращать туристам стоимость туров в Грузию, которыми те не смогут воспользоваться.

«Потом турбизнес уже будет разбираться с авиакомпаниями, у которых они заранее выкупали места. Смогут ли авиакомпании эти деньги вернуть — это станет предметом сложных переговоров», - рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, ее слова приводит «РИА Новости».

По ее словам, в Грузию купили туры около 10 тыс. россиян. Часть из приобретенных туров уже оплачены полностью.

Тюрина отметила, что клиентам не будут предлагать другие направления для отдыха.

Ранее в Кремле назвали условие возобновления авиаперевозок в Грузию.