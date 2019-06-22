Ученые назвали ранний признак болезни Паркинсона

Ученые Королевского колледжа Лондона выяснили, что ранним признаком болезни Паркинсона может быть истощение серотонина.

Как сообщает журнал Science Alert, изменения в серотониновой системе могут начаться за 15—20 лет до появления моторных и других симптомов начальной стадии болезни Паркинсона.



Авторы исследования считают, что их открытие поможет создать новые способы диагностики заболевания и его лечения. В нем приняли участие 14 человек из Италии и Греции, их результаты сравнили с данными 65 больных и 25 здоровых волонтеров.

Ранее сообщалось, что в России работают над устройством для диагностики болезни Паркинсона.



На данный момент в мире насчитывается более 6 млн человек, у которых нашли болезнь Паркинсона.