Ученые назвали ранний признак болезни Паркинсона
Ученые Королевского колледжа Лондона выяснили, что ранним признаком болезни Паркинсона может быть истощение серотонина.
Как сообщает журнал Science Alert, изменения в серотониновой системе могут начаться за 15—20 лет до появления моторных и других симптомов начальной стадии болезни Паркинсона.
Авторы исследования считают, что их открытие поможет создать новые способы диагностики заболевания и его лечения. В нем приняли участие 14 человек из Италии и Греции, их результаты сравнили с данными 65 больных и 25 здоровых волонтеров.
Ранее сообщалось, что в России работают над устройством для диагностики болезни Паркинсона.
На данный момент в мире насчитывается более 6 млн человек, у которых нашли болезнь Паркинсона.
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