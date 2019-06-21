Росавиация проведет с авиакомпаниями совещание, посвященное запрету на полеты в Грузию

Глава Росавиации Александр Нерадько проведет с авиакомпаниями совещание, на котором будет рассмотрен указ, запрещающий полеты в Грузию, сообщает РБК.

Об этом заявляют источники издания.

Напомним, ранее Путин поручил кабмину обеспечить возвращение в РФ россиян, которые временно находятся на территории Грузии, а также их багажа. Кроме того, согласно опубликованному указу, с 8 июля 2019 года «российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».

