Росавиация проведет с авиакомпаниями совещание, посвященное запрету на полеты в Грузию
Глава Росавиации Александр Нерадько проведет с авиакомпаниями совещание, на котором будет рассмотрен указ, запрещающий полеты в Грузию, сообщает РБК.
Об этом заявляют источники издания.
Напомним, ранее Путин поручил кабмину обеспечить возвращение в РФ россиян, которые временно находятся на территории Грузии, а также их багажа. Кроме того, согласно опубликованному указу, с 8 июля 2019 года «российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».
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