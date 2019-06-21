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Арест с активов Дмитрия Ананьева по иску «Промсвязьбанка» частично снят

23:03, 21.06.2019
Арест с активов Дмитрия Ананьева по иску «Промсвязьбанка» частично снят
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил ходатайство экс-совладельца «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева о снятии ареста с активов по иску кредитной организации на 282 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Арест решено снять с 80% заработной платы и иных доходов Ананьева, в отмене обеспечительных мер по остальным активам суд отказал. Такое же решение вынесено в отношении экс-руководителя блока финансовых рынков «Промсвязьбанка» Дмитрия Иванова.

Напомним, ранее судебные приставы по итогам проверки арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу «Промсвязьбанка» Алексею Ананьеву, музея Института русского реалистического искусства не нашли там картин, «стоимость которых достигает сотен миллионов рублей».

ЭкономикаБанкиОбществоПроисшествия
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