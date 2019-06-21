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Радио «Болгар Радиосы» опубликовало прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов

19:10, 21.06.2019
Радио «Болгар Радиосы» опубликовало прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов
Фото: izbirkom.tatarstan.ru

Прайс-лист радио «Болгар Радиосы» на оказание услуг по размещению предвыборных агитационных материалов, посвященных выборам депутатов Государственного совета Республики Татарстан VI созыва, которые назначены на 8 сентября 2019 года.

Наименование услуги

Ед. измерения

Стоимость за услугу (руб.), вкл. НДС (20%)

Производство агитационных аудиоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— выступление кандидата в записи «Гость в студии»

(согласно жеребьевке), заказная программа

1 мин./1 сек.

2 130,00/35,5

— простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой

1 сек.

210,00

— сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами

1 сек.

260,00

— перемонтаж /перевод ролика на тат.или рус. язык

1 работа

2 265,00

Трансляция агитационных аудиоматериалов (в период с 10.08.2019 г. до 00.00 часов 7.09.2019 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

Программа, выступление

1 мин./1 сек.

1 965,00 / 32,75

Аудиоролик по индивидуальному медиаплану

(согласно жеребьевке):

— с 06.00 до 07.00, с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00, с 21.00 до 24.00 (офф-прайм).

1 сек.

100,00*

— с 07.01— до 09.59, с 12.01 до 13.59, с 16.01 до 20.59 (прайм).

1 сек.

110,00*

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:

— 1 мин./1 сек. — 1 637,5 руб./27,29 руб. (НДС не облагается).

* Возможно смещение рекламного блока в пределах 15 мин.

Действуют с даты принятия Государственным советом РТ решения о назначении выборов

Общество Татарстан
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