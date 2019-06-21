Радио «Болгар Радиосы» опубликовало прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов

Трансляция агитационных аудиоматериалов (в период с 10.08.2019 г. до 00.00 часов 7.09.2019 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата) :

— с 06.00 до 07.00, с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00, с 21.00 до 24.00 (офф-прайм).

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