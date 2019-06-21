Радио «Болгар Радиосы» опубликовало прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов
Прайс-лист радио «Болгар Радиосы» на оказание услуг по размещению предвыборных агитационных материалов, посвященных выборам депутатов Государственного совета Республики Татарстан VI созыва, которые назначены на 8 сентября 2019 года.
|
Наименование услуги
|
Ед. измерения
|
Стоимость за услугу (руб.), вкл. НДС (20%)
|
Производство агитационных аудиоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
— выступление кандидата в записи «Гость в студии»
(согласно жеребьевке), заказная программа
|
1 мин./1 сек.
|
2 130,00/35,5
|
— простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой
|
1 сек.
|
210,00
|
— сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами
|
1 сек.
|
260,00
|
— перемонтаж /перевод ролика на тат.или рус. язык
|
1 работа
|
2 265,00
|
Трансляция агитационных аудиоматериалов (в период с 10.08.2019 г. до 00.00 часов 7.09.2019 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
Программа, выступление
|
1 мин./1 сек.
|
1 965,00 / 32,75
|
Аудиоролик по индивидуальному медиаплану
(согласно жеребьевке):
|
— с 06.00 до 07.00, с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00, с 21.00 до 24.00 (офф-прайм).
|
1 сек.
|
100,00*
|
— с 07.01— до 09.59, с 12.01 до 13.59, с 16.01 до 20.59 (прайм).
|
1 сек.
|
110,00*
Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:
— 1 мин./1 сек. — 1 637,5 руб./27,29 руб. (НДС не облагается).
* Возможно смещение рекламного блока в пределах 15 мин.
Действуют с даты принятия Государственным советом РТ решения о назначении выборовОбщество Татарстан
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