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Центробанк может запустить собственную цифровую валюту

13:59, 15.06.2019
Центробанк может запустить собственную цифровую валюту
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Банк России рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты.

«Действительно, Central Bank Digital Currency [цифровая валюта центробанков] не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность», — сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках студенческой конференции в «Сколково».

По ее словам, при реализации подобного проекта нужно учитывать надежность технологий и готовность общества к отказу от наличных, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Facebook в следующем году запустит свою криптовалюту.

Экономика
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