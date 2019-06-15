Центробанк может запустить собственную цифровую валюту

Банк России рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты.



«Действительно, Central Bank Digital Currency [цифровая валюта центробанков] не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность», — сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках студенческой конференции в «Сколково».

По ее словам, при реализации подобного проекта нужно учитывать надежность технологий и готовность общества к отказу от наличных, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Facebook в следующем году запустит свою криптовалюту.