В Тбилиси во время акции протеста задержали более 300 человек

Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании 305 человек за время проведения акций протеста в Тбилиси.

Ведомство начало расследование по 225 статье УК Грузии «Организация, проведение и участие в общественных беспорядках», пишет «РИА Новости».

Напомним, вчера в Грузии началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие российской парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Глава российской парламентской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента. После этого представители оппозиционных партий сорвали сессию и потребовали выдворения из зала российских делегатов.

Число пострадавших во время акций протеста в Тбилиси составило 240 человек.