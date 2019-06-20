Поезд, который едет из Казани в Санкт-Петербург, задерживается из-за схода вагонов в Нижегородской области

Поезд №133 сообщением Казань — Санкт-Петербург задерживается из-за проведения восстановительных работ на месте схода грузовых вагонов в Нижегородской области.

На месте происшествия работают восстановительные поезда станций Арзамас, Канаш, Муром и Нижний Новгород — Сортировочный, сообщается на сайте Горьковской железной дороги.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в связи с сходом шести вагонов с углем грузового поезда №2185 организовали доследственнаю проверку.

Инцидент произошел около 14 часов на 496 км перегон Тарталей — Каменище. Пострадавших нет. На данный момент движение поездов временно приостановлено, работает восстановительный поезд.