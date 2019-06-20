Поезд, который едет из Казани в Санкт-Петербург, задерживается из-за схода вагонов в Нижегородской области
Поезд №133 сообщением Казань — Санкт-Петербург задерживается из-за проведения восстановительных работ на месте схода грузовых вагонов в Нижегородской области.
На месте происшествия работают восстановительные поезда станций Арзамас, Канаш, Муром и Нижний Новгород — Сортировочный, сообщается на сайте Горьковской железной дороги.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в связи с сходом шести вагонов с углем грузового поезда №2185 организовали доследственнаю проверку.
Инцидент произошел около 14 часов на 496 км перегон Тарталей — Каменище. Пострадавших нет. На данный момент движение поездов временно приостановлено, работает восстановительный поезд.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым