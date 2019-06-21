«Татнефть» начала получать претензии из-за сбоя поставок после загрязнения нефти в «Дружбе»
Компания «Татнефть» начала получать претензии от покупателей нефти из Европы в связи со сбоем поставок после загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба».
Как сообщил глава компании Наиль Маганов, претензии остаются «в рамках разумного» и в рамках действующих договорных отношений.
«Ведется претензионная работа, поэтому сложно сказать, какой ущерб будет»,- цитирует его «Интерфакс».
Президент Татарстана Рустам Минниханов уточнил, что претензии покупателей касаются не качества нефти, а перебоя с поставками.
Напомним, что «Белнефтехим» 19 апреля пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти.
Накануне стало известно, что в нефтепроводе «Дружба» вновь обнаружили загрязненную нефть.
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