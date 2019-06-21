The Guardian опубликовала фотоподборку о жизни в деревне Пермского края

Фото: theguardian.com / John Peter Askew

Пермский край с неожиданной стороны попал на страницы британской газеты The Guardian. Издание опубликовало обширную подборку фотографий деревенской жизни в Прикамье.

Все снимки принадлежат фотограф Джону Питеру Аскью, который сделал их во время посещений уральской глубинки с 1996 по 2017 годы.

Материал носит название «На краю: жизнь в самом восточном городе Европы в фотографиях».

Напомним, в 2017 году The Daily mail связала костюмы участниц конкурса «Мисс Татарстан» с БДСМ-культурой.

