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The Guardian опубликовала фотоподборку о жизни в деревне Пермского края

14:16, 21.06.2019
The Guardian опубликовала фотоподборку о жизни в деревне Пермского края
Фото: theguardian.com / John Peter Askew

Пермский край с неожиданной стороны попал на страницы британской газеты The Guardian. Издание опубликовало обширную подборку фотографий деревенской жизни в Прикамье.

Все снимки принадлежат фотограф Джону Питеру Аскью, который сделал их во время посещений уральской глубинки с 1996 по 2017 годы.

Материал носит название «На краю: жизнь в самом восточном городе Европы в фотографиях».

Напомним, в 2017 году The Daily mail связала костюмы участниц конкурса «Мисс Татарстан» с БДСМ-культурой.

Общество
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