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ЦБ подготовил сборник задач в формате ОГЭ и ЕГЭ для школьников

11:51, 21.06.2019
ЦБ подготовил сборник задач в формате ОГЭ и ЕГЭ для школьников
Фото: cbr.ru

Банк России разработал сборник математических задач для школьников под названием «Основы финансовой грамотности».

Учебник включает в себя задания в формате ОГЭ и ЕГЭ. Издание выходит в трех томах, к нему прилагаются методические рекомендации для учителей. Задачник предназначен для учеников с 1 по 11 класс, он уже прошел апробацию в образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба ЦБ.

Отмечается, что 75% педагогов высказались за использование сборника на уроках математики, высокий интерес к трехтомнику также отметили школьники.

Ранее сообщалось, что в России решили сделать ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.

ОбществоОбразование
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