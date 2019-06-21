ЦБ подготовил сборник задач в формате ОГЭ и ЕГЭ для школьников

Банк России разработал сборник математических задач для школьников под названием «Основы финансовой грамотности».

Учебник включает в себя задания в формате ОГЭ и ЕГЭ. Издание выходит в трех томах, к нему прилагаются методические рекомендации для учителей. Задачник предназначен для учеников с 1 по 11 класс, он уже прошел апробацию в образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба ЦБ.

Отмечается, что 75% педагогов высказались за использование сборника на уроках математики, высокий интерес к трехтомнику также отметили школьники.

Ранее сообщалось, что в России решили сделать ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.