Министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев отметил работу «Реального времени»

Сегодня министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев встретился с представителями средств массовой информации и удостоил наградами журналистов, освещающих темы развития малого и среднего предпринимательства.

Глава Минэкономики наградил заместителя главного редактора интернет-газеты «Реальное время» Альсину Газизову и отметил работу службы новостей издания. Также Фарид Абдулганиев вручил награды представителям телекомпании ТНВ и других региональных и федеральных СМИ.

Министр отметил важность развития и значение МСП в экономике и поблагодарил СМИ за освещение темы, что позволяет предпринимателям иметь доступ к информации и обеспечивает обратную связь власти и общества.



Представителей медиасообщества на встрече поздравили заместитель председателя Госсовета РТ Римма Ратникова, ранее на протяжении многих лет возглавлявшая Союз журналистов республики, и генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин.