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Министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев отметил работу «Реального времени»

11:46, 21.06.2019 2
Министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев отметил работу «Реального времени»
Фото: mert.tatarstan.ru

Сегодня министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев встретился с представителями средств массовой информации и удостоил наградами журналистов, освещающих темы развития малого и среднего предпринимательства.

Глава Минэкономики наградил заместителя главного редактора интернет-газеты «Реальное время» Альсину Газизову и отметил работу службы новостей издания. Также Фарид Абдулганиев вручил награды представителям телекомпании ТНВ и других региональных и федеральных СМИ.

Министр отметил важность развития и значение МСП в экономике и поблагодарил СМИ за освещение темы, что позволяет предпринимателям иметь доступ к информации и обеспечивает обратную связь власти и общества.

Представителей медиасообщества на встрече поздравили заместитель председателя Госсовета РТ Римма Ратникова, ранее на протяжении многих лет возглавлявшая Союз журналистов республики, и генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин.

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:22
    Здорово, что отмечают работу журналистов, которые пишут на интересные темы!!! Молодцы! Поздравляю!
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  • Анонимно 12:37
    Поздравляем Альсину!
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