Генеральному директору АО «НМУ-3» Ринату Шарапову присвоено звание «Заслуженный строитель РФ»
Генеральному директору АО «Третье Нижнекамское монтажное управление» РТ (входит в состав Группы компаний ТАИФ) Ринату Шарапову присвоено звание «Заслуженный строитель РФ». Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным.
В документе, подписанном 13 июня текущего года сообщается, что звание присвоено «За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу».
Справка
Третье Нижнекамское монтажное управление образовано 4 мая 1974 года. Состоит из четырех монтажных подразделений, производственной базы, автоколонны с автотранспортом, спецтехникой, с семью единицами грузоподъемных механизмов и двумя единицами автогидроподъемников, центральной монтажно-сварочной лаборатории неразрушающего контроля и механических испытаний. Общая численность сотрудников управления — 225 человек.
В числе наиболее значимых объектов, возведенных с участием АО «НМУ-3»:
— для ПАО «Нижнекамскнефтехим»: заводы по производству бутилкаучука, дивинила, изопренового каучука, комплекс «Этилен-450», ЭЛОУ-АВТ, завод алкилфенола и альфа-олеинов, по производству линолеума, галабутилкаучка, полистирола;
— пять компрессорных станций газопровода п. Шаймордан (Республика Татарстан;
— объекты КамАЗа;
— объекты ОАО «Нижнекамскшина»;
— объекты Нижнекамского завода технического углерода;
— ряд объектов ПАО «Казаньоргсинтез»;
— большой объем работ для Астраханского газоперерабатывающего завода;
— строительство объектов ЕлАЗа;
— возведение объектов на автомобилестроительном комплексе ЗИЛ (Москва);
— объекты Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода;
— объекты завода по производству масел ПАО «Татнефть».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым