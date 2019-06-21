Генеральному директору АО «НМУ-3» Ринату Шарапову присвоено звание «Заслуженный строитель РФ»

Генеральному директору АО «Третье Нижнекамское монтажное управление» РТ (входит в состав Группы компаний ТАИФ) Ринату Шарапову присвоено звание «Заслуженный строитель РФ». Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

В документе, подписанном 13 июня текущего года сообщается, что звание присвоено «За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу».

Справка

Третье Нижнекамское монтажное управление образовано 4 мая 1974 года. Состоит из четырех монтажных подразделений, производственной базы, автоколонны с автотранспортом, спецтехникой, с семью единицами грузоподъемных механизмов и двумя единицами автогидроподъемников, центральной монтажно-сварочной лаборатории неразрушающего контроля и механических испытаний. Общая численность сотрудников управления — 225 человек.

В числе наиболее значимых объектов, возведенных с участием АО «НМУ-3»:

— для ПАО «Нижнекамскнефтехим»: заводы по производству бутилкаучука, дивинила, изопренового каучука, комплекс «Этилен-450», ЭЛОУ-АВТ, завод алкилфенола и альфа-олеинов, по производству линолеума, галабутилкаучка, полистирола;

— пять компрессорных станций газопровода п. Шаймордан (Республика Татарстан;

— объекты КамАЗа;

— объекты ОАО «Нижнекамскшина»;

— объекты Нижнекамского завода технического углерода;

— ряд объектов ПАО «Казаньоргсинтез»;

— большой объем работ для Астраханского газоперерабатывающего завода;

— строительство объектов ЕлАЗа;

— возведение объектов на автомобилестроительном комплексе ЗИЛ (Москва);

— объекты Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода;

— объекты завода по производству масел ПАО «Татнефть».