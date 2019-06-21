Минпромторг согласовал СПИКи автоконцернам Volkswagen, Peugeot-Citroen, Volvo, GM-АвтоВАЗ и «Автотор»

Министерство промышленности РФ одобрило пять специнвестконтрактов (СПИК) для автоконцернов. Проекты планируется реализовать в Нижегородской, Самарской и Калужской областях, а также в Калининграде.

Эти производители получат налоговые льготы и доступ к субсидиям, которые делают производство в России рентабельным, пишет «Коммерсант».

GM-АвтоВАЗ планирует модернизировать производство автомобилей Chevrolet Niva в Тольятти.

Volkswagen планирует обновить модели Polo и Tiguan, Skoda Rapid, Octavia и Kodiaq. Кроме того, концерн рассчитывает запустить производство внедорожников Volkswagen Tarek и Skoda Karoq.

Peugeot-Citroen также обещает модернизировать линейку автомобилей Peugeot, Opel и Citroen и запустить производство двигателей.

Volvo Trucks запланировала локализовать производство автоматических коробок передач (АКПП).

Пока неизвестна судьба СПИКов BMW и китайского концерна Great Wall, запустившего в Тульской области завод бренда Haval.