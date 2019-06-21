В Раде заявили о подготовке встречи Зеленского с Путиным

Команда президента Украины Владимира Зеленского готовит встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил депутат Верховной рады Михаил Поплавский со ссылкой на источники.

По его словам, аппарат украинского руководителя активно готовит основные тезисы встречи, потому что «выезжать надо с конкретными результатами». При этом основной темой разговора станет принадлежность Украине Крыма и Донбасса.

«Просто приехать недостаточно, нужны предложения, согласовать дипломатические каналы, и потом два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения», — сказал Поплавский в эфире телеканала «112 Украина».

Парламентарий подчеркнул, что Зеленский будет решать вопросы напрямую с Путиным без каких-либо военных методов.

Напомним, ранее Зеленский назвал сумму, необходимую для восстановления Донбасса.