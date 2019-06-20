Новости общества

19:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Зеленский назвал сумму, необходимую для восстановления Донбасса

18:21, 20.06.2019
Зеленский назвал сумму, необходимую для восстановления Донбасса
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве заявил, что для восстановления Донбасса потребуется более 300 млрд гривен (более $11,3 млрд).

По его словам, Киев не будет ждать окончания военных действий в Донбассе и «уже сейчас начинает работать» на подконтрольных территориях Донецкой области,
пишет «Интерфакс-Украина».

Ранее Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь анонсировал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса.

«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», — сказал он.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров