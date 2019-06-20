Зеленский назвал сумму, необходимую для восстановления Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве заявил, что для восстановления Донбасса потребуется более 300 млрд гривен (более $11,3 млрд).
По его словам, Киев не будет ждать окончания военных действий в Донбассе и «уже сейчас начинает работать» на подконтрольных территориях Донецкой области,
пишет «Интерфакс-Украина».
Ранее Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь анонсировал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса.
«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», — сказал он.
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