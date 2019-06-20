Глава МВД Грузии заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария на фоне акции протеста оппозиции в Тбилиси соощил, что готов уйти в отставку.

Как передает грузинский «Первый канал» со ссылкой на слова чиновника, виновные в нападении на полицию и парламент будут привлечены к ответственности.

Тем временем МВД Грузии призвало участников акции протеста покинуть территорию парламента. В сообщении ведомства говорится, что если протестующие не подчинятся требованиям полиции, к ним будут применены меры.

Ранее стало известно, что участники митинга оппозиции в Тбилиси пытаются ворваться в здание парламента. Они требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе.



Протесты вызваны инцидентом с участием главы российской парламентской делегации, депутата Госдумы Сергея Гаврилова. На открытии сессии Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП) он занял кресло спикера грузинского парламента. В результате сессия была сорвана, а делегация из РФ решила покинуть Тбилиси.