Власти Пензенской области опровергли информацию о возвращении цыган в Чемодановку

Цыгане, которые уехали из сел Чемодановка и Лопатки Пензенской области, не возвращались обратно.



«Цыганские семьи как уехали по своей инициативе из Чемодановки и Лопаток, так сами могут и вернуться. Однако на данный момент ни один человек не вернулся», — сообщила пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина, ее слова приводит «РИА Новости».

Напомним, все цыгане, которые проживали в Чемодановке Пензенской области, покинули село после конфликта с местными жителями. Их насчитывается 650 человек.

Ранее Первомайский районный суд Пензы арестовал всех фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка.