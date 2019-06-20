Телецентр «Останкино» в третий раз за неделю проверяют из-за сообщения о минировании

Неизвестный по электронной почте направил сообщение об угрозе взрыва в адрес администрации телецентра «Останкино».

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, на место прибыли сотрудники экстренных служб, идет проверка данной информации.



Стоит отметить, что правоохранители уже в третий раз на этой неделе выезжают для проверки телевизионного центра «Останкино» после информации об угрозе взрыва. До этого телецентр «Останкино» проверяли 17 июня и 19 июня. В обоих случаях информация о минировании здания не подтвердилась.



Ранее сообщения об угрозе взрыва телецентра «Останкино» неоднократно поступали в мае и марте.

