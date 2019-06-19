Телецентр «Останкино» второй раз за неделю проверяют из-за звонка о минировании

Неизвестный сообщил в администрацию телецентра «Останкино» в Москве о его минировании. Экстренные службы занимаются проверкой этой информации.

Как сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы, эвакуация сотрудников телевизионного центра не проводится.



Стоит отметить, что правоохранители уже второй раз на этой неделе проверяют телевизионный центр «Останкино» после информации об угрозе взрыва.

До этого телецентр «Останкино» проверяли 17 июня, когда неизвестный прислал на электронную почту учреждения сообщение с угрозой «минирования». Позднее эта угроза не подтвердилась.



Ранее сообщения о минировании телецентра «Останкино» неоднократно поступали в мае и марте.

