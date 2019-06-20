АСВ частично оспорило сделки «Татфондбанка» на 12 млн рублей

Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк», Агентство по страхованию вкладов (АСВ), через суд смог частично оспорить сделки кредитной организации на общую сумму почти 12 млн рублей.



Речь идет о переводе со счета ООО «Ю-Ви-Эй-Транс», открытого в банке, денежных средств в общем размере 7,3 млн рублей на счет, открытый в другой кредитной организации, говорится на сайте АСВ.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 18 марта 2019 года заявление конкурсного управляющего банком удовлетворено частично. Банковские операции на 3,76 млн рублей признаны недействительными и применены последствия их недействительности. В остальной части в удовлетворении заявления АСВ было отказано.

Позднее Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения, а апелляционные жалобы АСВ и ООО «Ю-Ви-Эй-Транс» — без удовлетворения.

Также АСВ требовало признать недействительным перевод со счета ООО «Марма-Центр», открытого в банке, денежных средств в размере 4,5 млн рублей на счет, открытый в другой кредитной организации. Арбитражный суд РТ в конце мая заявление АСВ удовлетворил частично.

Банковские операции по переводу денежных средств в общем размере 2,3 млн рублей признаны недействительными и применены последствия их недействительности. В остальной части в удовлетворении заявления конкурсного управляющего было отказано.



Ранее «Татфондбанк» смог отсудить у АО «Магазин денег» 14,5 млн рублей.

