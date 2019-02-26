Новости экономики

10:41 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

«Татфондбанк» смог отсудить у АО «Магазин денег» 14,5 млн рублей

18:52, 26.02.2019
«Татфондбанк» смог отсудить у АО «Магазин денег» 14,5 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Татфондбанка» отчиталось о решении Приволжского арбитражного суда по спору с АО «Магазин денег». Организация по-прежнему должна вернуть банку 14,5 млн рублей.

Суд оставил в силе решение предыдущей инстанции, говорится в сообщении АСВ.

Ранее Арбитражный суд Татарстана не стал признавать недействительной сделку по снятию «Магазином денег» этой суммы со счетов в ТФБ незадолго до краха банка. Однако позже Одиннадцатый арбитражный суд отменил решение и обязал организацию вернуть деньги в конкурсную массу.

ЭкономикаБанки Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров