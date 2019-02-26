«Татфондбанк» смог отсудить у АО «Магазин денег» 14,5 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Татфондбанка» отчиталось о решении Приволжского арбитражного суда по спору с АО «Магазин денег». Организация по-прежнему должна вернуть банку 14,5 млн рублей.

Суд оставил в силе решение предыдущей инстанции, говорится в сообщении АСВ.

Ранее Арбитражный суд Татарстана не стал признавать недействительной сделку по снятию «Магазином денег» этой суммы со счетов в ТФБ незадолго до краха банка. Однако позже Одиннадцатый арбитражный суд отменил решение и обязал организацию вернуть деньги в конкурсную массу.