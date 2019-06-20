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Власти России обязали крупных нефтяников отчитаться об использовании старых труб

10:28, 20.06.2019
Власти России обязали крупных нефтяников отчитаться об использовании старых труб
Фото: pixabay.com

Правительство РФ обязало пять крупнейших нефтяных компаний предоставить информацию об использовании старых труб. Соответствующее решение было принято в ответ на их жалобу премьер-министру Дмитрию Медведеву на запрет оборота подобных труб.

Министерство промышленности и торговли России отослало письма «Роснефти», «Лукойлу», «Сургутнефтегазу», «Газпром нефти» и «Татнефти». Нефтяники должны указать ряд статистических данных, среди которых общая протяженность трубопроводов, срок их эксплуатации и так далее.

Ранее таких требований не предъявлялось к нефтяникам, пишет РБК.

Ответы ведомству должны быть предоставлены до октября 2019 года. Также компаниям предстоит отчитаться о природоохранных мероприятиях, проводимых в рамках рекультивации в процессе демонтажа ветхих стальных труб.

Напомним, ранее Минпромторг РФ поддержал запрет на вторичное использование нефтегазовых труб.

ПромышленностьНефть
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