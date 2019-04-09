«Татнефть» и другие нефтяные компании пожаловались на запрет повторного использования отработанных труб

Российские нефтяные компании — «Татнефть», «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» — пожаловались премьер-министру страны Дмитрию Медведеву на запрет повторного использования отработанных нефтегазовых труб.

Письмо направили главы компаний, сообщает «Коммерсантъ».

В 2017 году Росприроднадзор признал отходами демонтированные трубы для нефте- и газопроводов, бурильные и насосно-компрессорные трубы, а также стальные насосные шланги. Из-за этого нефтяные компании не могут применять их для строительства дренажей и опор несущих конструкций, а также сдавать на металлом. Также компании несут расходы в связи с необходимостью утилизировать признанные отходами трубы.

Ранее нефтяники завизировали договоренности с властями о сдерживании цен на топливо.