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«Татнефть» и другие нефтяные компании пожаловались на запрет повторного использования отработанных труб

08:50, 09.04.2019 1
«Татнефть» и другие нефтяные компании пожаловались на запрет повторного использования отработанных труб
Фото: pixabay.com

Российские нефтяные компании — «Татнефть», «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» — пожаловались премьер-министру страны Дмитрию Медведеву на запрет повторного использования отработанных нефтегазовых труб.

Письмо направили главы компаний, сообщает «Коммерсантъ».

В 2017 году Росприроднадзор признал отходами демонтированные трубы для нефте- и газопроводов, бурильные и насосно-компрессорные трубы, а также стальные насосные шланги. Из-за этого нефтяные компании не могут применять их для строительства дренажей и опор несущих конструкций, а также сдавать на металлом. Также компании несут расходы в связи с необходимостью утилизировать признанные отходами трубы.

Ранее нефтяники завизировали договоренности с властями о сдерживании цен на топливо.

ПромышленностьНефть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:11
    а зачем их обратно использовать? и так сотни миллиардов прибыли имеете. и так вся щемля отравлена. еще и повторно хотять использовать. если порыв ???
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