Минпромторг РФ поддержал запрет на вторичное использование нефтегазовых труб

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров высказался за полный запрет использования демонтированных нефтегазовых труб в жилищно-коммунальном хозяйстве.

По мнению главы министерства Дениса Мантурова, б/у трубы можно использовать только как металлолом. Также министр отметил, что трубы для ЖКХ следует маркировать, чтобы не допускать фальсификата.



Как сообщает «Коммерсант», по итогам заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Росприроднадзору было поручено подготовить предложения по упорядочению оборота отработанных труб.

Нефтяные компании заявили, что такие требования избыточными. В «Лукойле» отметили,что использование вторичных ресурсов — это нормальная практика для любой развитой страны, она успешно применялась в СССР.



Ранее нефтяники пожаловались премьер-министру страны Дмитрию Медведеву на запрет повторного использования отработанных нефтегазовых труб.

