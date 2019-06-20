Налоговая прокомментировала проблемы с выплатами зарплат бывшим работникам ИХК «Татгазинвест»

Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану (УФНС по РТ) прокомментировало «Реальному времени» ситуацию с выплатами зарплат бывшим работникам банкротящейся ЗАО «ИХК «Татгазинвест» (ныне АО «Нефтегазстрой»). Ранее эти работники и конкурсный управляющей компании пожаловались в Арбитражном суде РТ на невозможность выплат заработанного из-за того, что все средства из конкурсной массы уходят на выплаты ФНС.

В суде конкурсный управляющий попросил об изменении порядка выплат в процессе банкротства так, чтобы в первую очередь выплатить зарплату бывшим работникам предприятия.

В ответе УФНС по РТ отметили, что изменение очередности погашения требований кредиторов может быть разрешено судом, если это «необходимо исходя из целей процедуры банкротства в том числе для недопущения гибели или порчи имущества должника либо предотвращения увольнения работников должника по их инициативе».

Однако в налоговой заявили, что арбитражный управляющий не предоставил в суд доказательств «наличия экстраординарных оснований» для отступления от установленной законом очередности выплат.

УФНС по РТ также добавило, что должник обладает достаточными активами как для погашения налоговой задолженности, так и долгов по зарплате. По их данным, на сегодня прошли торги по реализации дебиторской задолженности, также планируется реализация имущества компании на 283 млн рублей.

По данным арбитражного управляющего, долги ИХК «Татгазинвест» по зарплате составляют около 60 млн рублей. Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».