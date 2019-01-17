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В 2018 году на 20% увеличилось количество камер на дорогах России

13:36, 17.01.2019 94
В 2018 году на 20% увеличилось количество камер на дорогах России
Фото: pixabay.com

В 2018 году число стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД в России увеличилось на 20%, передвижных — на 1%.

Всего за прошлый год вынесены 106 млн постановлений по делам об административных правонарушениях, зафиксированных благодаря камерам на дорогах, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Самый распространенный вид нарушений правил дорожного движения — превышение скоростного режима — 89 млн случаев.

Стоит отметить, что на сегодняшний день на дорогах страны функционируют 10,8 тысячи стационарных и 3,9 тысячи передвижных комплексов.

Ранее сообщалось, что в России через восемь лет удвоят число камер на дорогах.

Общество
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