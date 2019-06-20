СМИ: судебных приставов приравняют к сотрудникам МВД и Росгвардии

Министерство юстиции России разработало законопроект, который повышает статус сотрудников Федеральной службы судебных приставов. Это превратит ведомство в полноценную структуру, аналогичную МВД, Росгвардии, ФСКН и т.д

Как и у силовиков зарплата сотрудников будет состоять из оклада по должности и званию. Также предлагается приравнять пенсионное и социальное обеспечение судебных приставов и членов их семей к уровню аналогичных выплат пенсионерам других силовых ведомств.

Кроме того классные чины, которые сейчас присваиваются сотрудникам ведомства, заменят на специальные звания, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что трем категориям судебных приставов будут присваивать специальный правовой и социальный статус.

Это приставы, занимающиеся обеспечением установленного порядка деятельности судов, дознаватели и приставы-исполнители.