Трамп меньше чем за сутки собрал почти $25 млн на новую президентскую кампанию

Президент США Дональд Трамп собрал почти $24,8 млн пожертвований на новую президентскую кампанию.

Указанная сумма была собрана менее чем за сутки после официального выдвижения на второй срок, сообщила председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел в Twitter.

@realDonaldTrump has raised a record breaking $24.8M in less than 24 hours for his re-election. The enthusiasm across the country for this President is unmatched and unlike anything we’ve ever seen! #trump2020 #KeepAmericaGreat