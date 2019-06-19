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Трамп меньше чем за сутки собрал почти $25 млн на новую президентскую кампанию

23:34, 19.06.2019
Трамп меньше чем за сутки собрал почти $25 млн на новую президентскую кампанию
Фото: flickr.com

Президент США Дональд Трамп собрал почти $24,8 млн пожертвований на новую президентскую кампанию.

Указанная сумма была собрана менее чем за сутки после официального выдвижения на второй срок, сообщила председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел в Twitter.

Ранее сегодня Трамп официально заявил о начале участия в новой президентской кампании на предстоящих выборах.

Стоит отметить, что следующие 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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