В Минобороны опровергли изменения в присвоении звания «старший лейтенант»

В Минобороны не изменяли сроки присвоения звания старших лейтенантов выпускникам гражданских вузов.

«Никаких нормативных правовых актов или предложений, вносящих изменения в действующий порядок присвоения очередного воинского звания, в Минобороны России не разрабатывалось и не планируется», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы военного ведомства.

Ранее «Известия» сообщили, что для выпускников военных училищ и гражданских вузов установят единый срок для получения очередного звания — 2 года. Таким образом, по информации газеты, срок присвоения «старлея» для выпускников гражданских вузов должен сократиться на 1 год.

