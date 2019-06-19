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В Минобороны опровергли изменения в присвоении звания «старший лейтенант»

13:03, 19.06.2019
В Минобороны опровергли изменения в присвоении звания «старший лейтенант»
Фото: realnoevremya.ru

В Минобороны не изменяли сроки присвоения звания старших лейтенантов выпускникам гражданских вузов.

«Никаких нормативных правовых актов или предложений, вносящих изменения в действующий порядок присвоения очередного воинского звания, в Минобороны России не разрабатывалось и не планируется», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы военного ведомства.

Ранее «Известия» сообщили, что для выпускников военных училищ и гражданских вузов установят единый срок для получения очередного звания — 2 года. Таким образом, по информации газеты, срок присвоения «старлея» для выпускников гражданских вузов должен сократиться на 1 год.

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