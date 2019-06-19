Правительство РФ предложило собирать персональные данные учеников, родителей и учителей

Министерство просвещения и министерство цифрового развития предложили собирать у учеников, учителей и родителей персональные данные, в том числе информацию о страницах в соцсетях, водительских правах и загранпаспортах.

В проекте приказа, утверждающего создание федеральной платформы цифровой образовательной среды (ЦОС), сказано, что для каждого из участников образовательного процесса будет заведено цифровое портфолио.

В анкетах учителя, родители и ученики должны будут указать ссылки на свои аккаунты в соцсетях. Ученикам нужно будет указать своих репетиторов, перечислить одноклассников и заполнить графу «Правонарушения, учет». В профиле учителя будет содержаться информация о его квалификации, научных достижениях и нагрузке. Кроме того, в профилях «Учитель» и «Родитель» есть поля «Водительское удостоверение» и «Загранпаспорт», сообщает «Коммерсант».



В минпросвещения РФ заявили, что сбор и обработка данных будут проходить на добровольной основе с согласия участников образовательного процесса.



Ранее сообщалось, что российские школы и детсады могут перевести на «семейный график».

