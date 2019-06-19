В Татарстане почти 500 человек числятся пропавшими без вести

В Татарстане на сегодняшний день без вести пропавшими числятся 499 человек. Об этом рассказал начальник отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц Управления уголовного розыска МВД по РТ Сергей Королев.

По его словам, по факту исчезновения 204 из них возбуждены уголовные дела. При этом среди пропавших без вести есть 21 несовершеннолетний. Это дети и подростки, которые исчезли в период с 1998 по 2010 год, передает ИА «Татар-информ».



В правоохранительных органах республики считают, что 20 процентов из всех пропавших могли стать жертвами преступлений.

