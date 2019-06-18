В Уфе представили противодроновое ружье «Ступор»

Новейшие российские средства борьбы с беспилотниками, переносные комплексы подавления БЛА «Ступор» показали на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Уфе 18 июня.

Комплекс представляет собой противодроновое ружье, которое с помощью электромагнитных импульсов может подавлять каналы управления беспилотником. Аппарат теряет связь с оператором, становится неуправляемым и в итоге падает.

Также на уфимском форуме покажут радиолокационную систему «Енот», автоматы Калашникова новейших серий АК-203, АК-12 и АК-15 и другие новинки, рассказали в пресс-службе Рособоронэкспорта.



В мероприятии, организованном Советом безопасности России, участвуют делегации более чем из 120 стран мира.

Напомним, ранее сообщалось, что структура «Ростеха» прорабатывает возможность создания электромагнитных ракет.