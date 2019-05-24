Структура «Ростеха» прорабатывает возможность создания электромагнитных ракет

Концерн «Техмаш» (входит в «Ростех») изучает возможность создания электромагнитных снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Они должны поражать цель электромагнитным импульсом (ЭМИ).

«Вопрос создания таких боеприпасов обсуждается. Есть концептуальные идеи, которые мы готовы воплотить в реальность при наличии соответствующих запросов со стороны заказчика», — приводит ТАСС слова замгендиректора концерна Александра Кочкина.

Он подчеркнул, что пока в Минобороны не давали техзадания на разработку подобных систем.

Ранее сообщалось, что несколько стран (США, Израиль и Россия) ведут работы над созданием подобного оружия. Сообщалось, что американские военные уже получили по меньшей мере 20 новых электромагнитных ракет, носителями которых стали стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.