General Motors может запустить производство электрокаров под брендом Hummer

Американский автомобильный концерн General Motors рассматривает возможность возрождения бренда Hummer. Однако теперь легендарные военизированные автомобили могут переключить на электрическую тягу.

Сейчас GM работает в двух направлениях, с вязанных с электрокарами, сообщает Bloomberg. Первое занимается легковыми авто, «паркетниками» и мини-моделями. Второй проект занят разработкой пикапов и грузовиков. Именно он может взять на себя и легендарные «Хаммеры».

Компания до 2023 года намерена выпустить 20 разных электрокаров, в том числе — легковые автомобили и кроссоверы малого и среднего классов. Позднее этого будут разработаны «зеленые» внедорожники.

При этом электрический Hummer уже существует, в 2017 году австрийская компания Kreisel Electric подарила такую машину бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру.

General Motors уже не первый раз вспоминает о возрождении бренда. Занимавший довольно узкую нишу автомобиль все же пользуется определенной популярностью и просьбы вернуть его на рынок слышны регулярно.