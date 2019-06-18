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General Motors может запустить производство электрокаров под брендом Hummer

15:23, 18.06.2019
General Motors может запустить производство электрокаров под брендом Hummer
Фото: youtube.com / скриншот

Американский автомобильный концерн General Motors рассматривает возможность возрождения бренда Hummer. Однако теперь легендарные военизированные автомобили могут переключить на электрическую тягу.

Сейчас GM работает в двух направлениях, с вязанных с электрокарами, сообщает Bloomberg. Первое занимается легковыми авто, «паркетниками» и мини-моделями. Второй проект занят разработкой пикапов и грузовиков. Именно он может взять на себя и легендарные «Хаммеры».

Компания до 2023 года намерена выпустить 20 разных электрокаров, в том числе — легковые автомобили и кроссоверы малого и среднего классов. Позднее этого будут разработаны «зеленые» внедорожники.

При этом электрический Hummer уже существует, в 2017 году австрийская компания Kreisel Electric подарила такую машину бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру.

General Motors уже не первый раз вспоминает о возрождении бренда. Занимавший довольно узкую нишу автомобиль все же пользуется определенной популярностью и просьбы вернуть его на рынок слышны регулярно.

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