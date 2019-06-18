В мэрии Казани предупредили жителей Вахитовского района об отключении воды

В некоторых домах Вахитовского района в четверг, 20 июня, будет отключена на сутки вода.

В связи с работами на сетях водопровода воды не будет с 9 часов 20 июня до 9 часов 21 июня по ряду адресов. Полный список опубликован на сайте городской администрации.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам.

Напомним, ранее в Минстрое РФ заявили, что отключать горячую воду в России станут раз в два года.