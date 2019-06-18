Хабиров объявил о запуске конкурса по поиску кадров в свою команду

Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил о старте конкурса «Лидеры Башкортостана». Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, смысл проекта — обеспечить справедливый отбор кандидатов в административную систему региона «без кумовства и коррупции».

«Он [конкурс] нужен нам как воздух потому, что у любого руководителя всегда есть две проблемы — где найти квалифицированных сотрудников и как отбиться от назойливых неквалифицированных», — подчеркнул Хабиров.

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По итогам конкурса в финале планируется отобрать 100 лучших кандидатов. Руководитель РБ отметил, что каждый из них получит возможность реализовать свой потенциал.

Напомним, ранее Хабиров заявил, что будет активнее следить за работой чиновников, так как «некоторые главы десятилетиями сидят на своих постах».