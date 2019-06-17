ФАС и Минэнерго начали проверку сообщений о росте цен на бензин

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Федеральная антимонопольная служба и Министерство энергетики начали проверку информации о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Как рассказал представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, факты повышения цен «могут носить лишь единичный характер».

По его словам, компании в целом выполняют обязательства по поставкам топлива на внутренний рынок, пишет «РИА Новости».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку проверить сообщения в СМИ о случаях роста цен на АЗС в регионах Дальнего Востока и Сибири.