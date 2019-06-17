Следком начал проверку жалобы жителей Саратова Путину на нерасселение аварийных домов 100-летней постройки

Следственное управление Следственного комитета РФ по Саратовской области начало доследственную проверку после сообщения на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что жители частного сектора во Фрунзенском районе Саратова живут в домах 100-летней постройки.

«По предварительным данным, жильцы частных домов дореволюционной постройки, расположенных в 1-м Белоглинском проезде Саратова, которые находятся в аварийном состоянии, долгие годы не могут добиться расселения. При этом обращения в соответствующие инстанции и суды не дали результатов, — говорится в сообщении регионального СК.

На данный момент следователи осматривают дома с целью установления фактического состояния жилищ, в которых приходится проживать людям. Также будут опрошены все жители домов.

