Иностранные инвестиции в российские ценные бумаги в мае достигли рекордных 2,5 трлн рублей

По итогам инвестиции нерезидентов в ценные бумаги России достигли рекордных 2,5 трлн рублей.

В обзоре Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» говорится, что за месяц иностранцы на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей.

В мае объем размещения ОФЗ составил 376 млрд рублей. Из них 40% выкупили нерезиденты, 35% — системно значимые кредитные организации (СЗКО), 14% — другие банки.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России планирует допустить иностранных инвесторов к покупке ипотечных ценных бумаг.